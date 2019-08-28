Размыло ещё один участок ДВЖД в районе Виневитино
Размыло ещё один участок хасанской ветки ДВЖД - в районе Виневитино. - сообщает "Вести: Приморье".
Напомним, примерно полчаса назад стало известно о том, что движение поездов по хасанской ветке остановлено из-за размыва путей на участке Барсовая - Приморская. Пригородный поезд Уссурийск - Хасан - Уссурийск временно отменен.
Ранее сообщалось о том, что в посёлке Тигровый горные притоки реки Тигровой подмывают насыпь железной дороги Угловая - Находка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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