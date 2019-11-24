Автомобили стоят: пробки сковали трассу

Автомобилисты выкладывают в сеть фото о ситуации на приморских дорогах. Аварии происходят как по заказу. Дорожное полотно, как говорят водители, очень скользкое. Огромные пробки сковали трассу в районе Весенней. Машина, которая разбрасывет песко-солевую смесь, тоже застряла в пробке. Десяток машин попали в аварию.

- Все на «аварийках». Движения нет. Стоим, - сообщает водитель Александр.

Вероятно, автовладельцы еще не скоро доберутся до Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]