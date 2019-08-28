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Рухнувшая подпорная стена блокировала несколько жилых домов во Владивостоке
Подпорная стена рухнула во Владивостоке сегодня, 28 августа, около 9.30.
Как сообщает "Вести: Приморье", мощные дожди подмыли подпорную стену возле дома по улице Почтовой, 8, в результате чего около 20 железобетонных блоков общей протяженностью порядка 30 метров и высотой 7 метров не выдержали и обрушились, завалив подъезд жилого дома.
В настоящее время подъезд к нескольким домам по улице Почтовой оказался блокирован.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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