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Рухнувшая подпорная стена блокировала несколько жилых домов во Владивостоке

Фото: "Вести: Приморье"

Подпорная стена рухнула во Владивостоке сегодня, 28 августа, около 9.30. 

Как сообщает "Вести: Приморье", мощные дожди подмыли подпорную стену возле дома по улице Почтовой, 8, в результате чего около 20 железобетонных блоков общей протяженностью порядка 30 метров и высотой 7 метров не выдержали и обрушились, завалив подъезд жилого дома.

В настоящее время подъезд к нескольким домам по улице Почтовой оказался блокирован. 

По предварительным данным, никто не пострадал.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Сегодня, 13:26
    № 1  
     

    Волга сохнет, Сибирь горит, ДВ тонет, а август еще не кончился.

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