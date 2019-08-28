Рухнувшая подпорная стена блокировала несколько жилых домов во Владивостоке

Подпорная стена рухнула во Владивостоке сегодня, 28 августа, около 9.30.

Как сообщает "Вести: Приморье", мощные дожди подмыли подпорную стену возле дома по улице Почтовой, 8, в результате чего около 20 железобетонных блоков общей протяженностью порядка 30 метров и высотой 7 метров не выдержали и обрушились, завалив подъезд жилого дома.

В настоящее время подъезд к нескольким домам по улице Почтовой оказался блокирован.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru