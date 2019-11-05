"Вести: Приморье" на Сахалине: Тайны забытого маяка Анива и чем живёт мыс Крильон

"Вести: Приморье" добрались до крайних точек Сахалина и сняли там специальный репортаж. Уже скоро смотрите на телеканале "Восток-24": тайны забытого маяка Анива и чем живёт мыс Крильон.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]