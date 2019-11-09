Жители Патрокла вышли на субботник
Жители микрорайона Патрокл вновь объединились для общего дела. Они сегодня вышли на субботник. С 11 утра идёт очистка небольшого дубового леса на склонах ближайшей сопки - в этой части города это последний лесной участок, который сохранился ещё со времен, когда Владивостока даже не было. Несмотря на это, дубовый лес планируется под вырубку для массовой застройки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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