Жители Патрокла вышли на субботник

Жители микрорайона Патрокл вновь объединились для общего дела. Они сегодня вышли на субботник. С 11 утра идёт очистка небольшого дубового леса на склонах ближайшей сопки - в этой части города это последний лесной участок, который сохранился ещё со времен, когда Владивостока даже не было. Несмотря на это, дубовый лес планируется под вырубку для массовой застройки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]