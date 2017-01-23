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"Вести: Приморье: "Ледниковый период" в жилом микрорайоне бухты Патрокл

"Вести: Приморье: "Ледниковый период" в жилом микрорайоне бухты Патрокл

Учёные считают, что ближайший ледниковый период ожидается через 40 000 лет. Но жители микрорайона Патрокл с этим не согласны- четвертую зиму они проводят генеральную репетицию его досрочной встречи у себя во дворах. Сегодня корреспондент "Вести: Приморье' вызвал сотрудников прокуратуры и краевой жилинспекции на место, чтобы призвать к ответу муниципальную управляющую компанию. Война со льдом продолжается. Подробности - в ближайших выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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