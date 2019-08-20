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Жители Лесозаводска ежедневно рискуют жизнью на ж/д переезде станции Ружино

Жители Лесозаводска ежедневно рискуют жизнью на ж/д переезде станции Ружино

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Железнодорожный переезд на станции Ружино постоянно заставлен грузовыми поездами. Автомобилисты вынуждены часами простаивать в ожидании, когда пути освободятся и им дадут зеленый свет.

"Под мостом вода, не проедешь, через 29 километров дорога просто ужас, люди все подвески на машинах оборвали", -  пишут местные жители на Whatsapp редакции "Вести: Приморье". 

Пешеходы вообще ежедневно вынуждены рисковать собственной жизнью. Шокирующие фото прислала к нам в редакцию жительница Лесозаводска.

По ее словам, ближайший от Ружино железнодорожный переход на станции Лесозаводск, до которого идти около километра по лужам и грязи, поэтому мамочки, на свой страх, передают детей через состав, а сами пролезают под вагонами.  А ведь скоро 1 сентября, дети пойдут в школу, и это для них самая короткая дорога.  И так не далеко и до беды.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Андрей / Сегодня, 11:50
    № 1  
     

    Был я там, переходил жд пути по виадуку, а местным это делать вилы, вот они через пути и шастают. С машинами, конечно сложнее.

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