Жители Лесозаводска ежедневно рискуют жизнью на ж/д переезде станции Ружино
Железнодорожный переезд на станции Ружино постоянно заставлен грузовыми поездами. Автомобилисты вынуждены часами простаивать в ожидании, когда пути освободятся и им дадут зеленый свет.
"Под мостом вода, не проедешь, через 29 километров дорога просто ужас, люди все подвески на машинах оборвали", - пишут местные жители на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".
Пешеходы вообще ежедневно вынуждены рисковать собственной жизнью. Шокирующие фото прислала к нам в редакцию жительница Лесозаводска.
По ее словам, ближайший от Ружино железнодорожный переход на станции Лесозаводск, до которого идти около километра по лужам и грязи, поэтому мамочки, на свой страх, передают детей через состав, а сами пролезают под вагонами. А ведь скоро 1 сентября, дети пойдут в школу, и это для них самая короткая дорога. И так не далеко и до беды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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