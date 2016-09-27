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Еще один опасный мост появился в Приморье

Еще один опасный мост появился в Приморье

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Пришел в негодность мост через реку Зеркальную в Кавалеровском районе Приморья.

"Стало страшно ездить по этому мосту. На нем отошли плиты, образовались ямы и трещины, - сообщают местные жители. - Дорожные службы просто установили бетонные блоки, перегородив движение автотранспорта в направлении поселка Ольга".

В настоящее время движение машин по мосту через реку Зеркальную осуществляется по одной полосе. Появились дорожные знаки, что грузовым машинам необходимо объезжать этот участок через речку.

Когда будет ремонт, не известно. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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