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Жители Приморья сообщают об опасности передвижения по Рощинскому мосту

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

У большегруза лопнуло колесо, когда он передвигался по Рощинскому мосту через Большую Уссурку. Об этом сообщают жители Красноармейского района. Это мост между Востоком и Рощино.

Железная конструкция, установленная на трещину по всей широте моста, который ведет в Покровку, вышла из строя.

"Из нее торчат железные штыри, можно наткнуться, - сообщает очевидец. - Шел лесовоз. У него колесо на выстрел бабахнуло на этом мосту. Будьте аккуратнее. Вообще можно провалиться. Эта железяка, что поперек дороги, может вот-вот упасть".

В настоящее время автомобили с трудом,  на свой страх и риск, едут по аварийному мосту. Видео прилагается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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