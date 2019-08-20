Жители Приморья сообщают об опасности передвижения по Рощинскому мосту
У большегруза лопнуло колесо, когда он передвигался по Рощинскому мосту через Большую Уссурку. Об этом сообщают жители Красноармейского района. Это мост между Востоком и Рощино.
Железная конструкция, установленная на трещину по всей широте моста, который ведет в Покровку, вышла из строя.
"Из нее торчат железные штыри, можно наткнуться, - сообщает очевидец. - Шел лесовоз. У него колесо на выстрел бабахнуло на этом мосту. Будьте аккуратнее. Вообще можно провалиться. Эта железяка, что поперек дороги, может вот-вот упасть".
В настоящее время автомобили с трудом, на свой страх и риск, едут по аварийному мосту. Видео прилагается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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