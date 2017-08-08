На хасанскую ветку ДВЖД сошёл сель - движение поездов на КНДР отменено

На хасанскую ветку ДВЖД сошёл сель, - сообщает "Вести: Приморье".

На станции Приморская создан штаб по ликвидации многочисленных размывов на этом участке.

В настоящее время движение всех поездов: грузовых, пассажирских и международного в Северную Корею отменено.

Ранее сообщалось, что размыты участки хасанской ветки Барсовая - Приморская и в районе Виневитино. Пригородный поезд Уссурийск - Хасан - Уссурийск временно отменен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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