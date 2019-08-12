Прорыв дамбы создал угрозу движению на Транссибе

Движение поездов в Приморье на перегоне Эбергард - Губерово Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) ограничивалось из-за повышения уровня воды.

"В воскресенье в 21:02 по мск на 8851 и 8852 км перегона Эбергард - Губерово Дальневосточной железной дороги из-за повышенного уровня воды закрыто движение поездов по одному железнодорожному пути. Причина - прорыв дамбы искусственного озера", - сообщается в понедельник на сайте ДВЖД.

На расписаание пассажирских поездов происшествие не повлияло, движение осуществлялось по второму пути. На месте подтопления работает противоразмывной поезд станции Эбергард.

В настоящее время восстановительные работы завершены, движение восстановлено.

Причины случившегося установит комиссия ДВЖД.

Как сообщалось, Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемых 11-12 августа сильных ливней в западных, центральных и восточных районах Приморья, ухудшение погоды вызвано смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна "Лекима".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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