Прорыв дамбы создал угрозу движению на Транссибе
Движение поездов в Приморье на перегоне Эбергард - Губерово Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) ограничивалось из-за повышения уровня воды.
"В воскресенье в 21:02 по мск на 8851 и 8852 км перегона Эбергард - Губерово Дальневосточной железной дороги из-за повышенного уровня воды закрыто движение поездов по одному железнодорожному пути. Причина - прорыв дамбы искусственного озера", - сообщается в понедельник на сайте ДВЖД.
На расписаание пассажирских поездов происшествие не повлияло, движение осуществлялось по второму пути. На месте подтопления работает противоразмывной поезд станции Эбергард.
В настоящее время восстановительные работы завершены, движение восстановлено.
Причины случившегося установит комиссия ДВЖД.
Как сообщалось, Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемых 11-12 августа сильных ливней в западных, центральных и восточных районах Приморья, ухудшение погоды вызвано смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна "Лекима".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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