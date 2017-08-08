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Движение по железной дороге в Приморье полностью восстановлено

Движение по железной дороге в Приморье полностью восстановлено

В Приморье вернулся на маршрут пригородный поезд Уссурийск - Хасан. В то же время, на железнодорожной ветке Находка - Угловая движение поездов восстановлено в полном объёме, электрички из Партизанска и в Находку следуют по графику, - сообщает "Вести: Приморье".

Напомним, 28 августа на хасанскую ветку ДВЖД сошёл сель. Движение всех поездов: грузовых, пассажирских и международного в Северную Корею было отменено. Оказались размыты участки хасанской ветки Барсовая - Приморская и в районе Виневитино. Пригородный поезд Уссурийск - Хасан - Уссурийск был временно отменен.

В настоящее время движение по ДВЖД полностью восстановлено.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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