Движение по железной дороге в Приморье полностью восстановлено
В Приморье вернулся на маршрут пригородный поезд Уссурийск - Хасан. В то же время, на железнодорожной ветке Находка - Угловая движение поездов восстановлено в полном объёме, электрички из Партизанска и в Находку следуют по графику, - сообщает "Вести: Приморье".
Напомним, 28 августа на хасанскую ветку ДВЖД сошёл сель. Движение всех поездов: грузовых, пассажирских и международного в Северную Корею было отменено. Оказались размыты участки хасанской ветки Барсовая - Приморская и в районе Виневитино. Пригородный поезд Уссурийск - Хасан - Уссурийск был временно отменен.
В настоящее время движение по ДВЖД полностью восстановлено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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