Движение грузовых поездов в Хасан и КНДР планируют возобновить к вечеру

29 августа вечером в Приморском крае планируется возобновить движение грузовых поездов в Хасан и в сторону КНДР. В настоящее время на ветке Барановский – Хасан железнодорожники ведут активные работы по восстановлению откосов, где проложены ж/д пути. Планируется, что к вечеру мероприятия будут успешно завершены.

Кроме того, если сегодня будет запущено движение грузовых составов, то в обед 30 августа пойдут пригородные поезда, курсирующие по направлениям «Уссурийск – Хасан» и «Хасан – Уссурийск».

Напомним, в среду, 28 августа, размыло железнодорожные пути на ветке Барановский – Хасан. Движение поездов на юг края и в сторону КНДР остановлено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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