Движение поездов в Приморье восстановлено

Только что стало известно, что на железную дорогу вернулось электричество. Движение электропоездов возвращается в норму, - сообщает "Вести: Приморье".

Напомним, сегодня, 3 сентября, тайфун "Майсак" обесточил железную дорогу. В результате было остановлено движение поездов на участках от Уссурийска до Угольной и от Артема до Партизанска. Часть электропоездов следовала с задержками, а ряд электричек были отменены. Сейчас электроснабжение на ДВЖД восстановлено и движение поездов пришло в норму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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