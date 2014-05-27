Новости Общество Происшествия
Вчера, 20:36

Движение поездов в Приморье восстановлено

Движение поездов в Приморье восстановлено

Только что стало известно, что на железную дорогу вернулось электричество. Движение электропоездов возвращается в норму, - сообщает "Вести: Приморье".

Напомним, сегодня, 3 сентября, тайфун "Майсак" обесточил железную дорогу. В результате было остановлено движение поездов на участках от Уссурийска до Угольной и от Артема до Партизанска. Часть электропоездов следовала с задержками, а ряд электричек были отменены. Сейчас электроснабжение на ДВЖД восстановлено и движение поездов пришло в норму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме