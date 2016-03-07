Четыре электрички готовятся к отправлению из Владивостока

В эти минуты на станции Владивосток на отправление из города планируются следующие рейсы:

6363 до Уссурийска,

6401 до Партизанска и Находки

6437 до Артёма-1

6337 до Надеждинской.

Напомним, сегодня, 3 сентября, тайфун "Майсак" обесточил железную дорогу. В результате было остановлено движение поездов на участках от Уссурийска до Угольной и от Артема до Партизанска. Тайфун оборвал провода и оставил без напряжения пригородные участки железной дороги. По причине отсутствия напряжения часть электропоездов следует с задержками, ряд электричек отменены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]