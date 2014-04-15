Жителей края предупреждают об отмене электричек (обновляется)

Компания Экспресс Приморья обратилась к жителям города и края с информацией об отмене электропоездов, сообщают «Вести:Приморье».

Уважаемые приморцы. На железных дорогах края сложилась крайне тяжелая ситуация. Циклон вызвал повсеместное обледенение контактной сети, стрелочных переводов, обрыва коммуникаций связи. Периодически отключаются системы автоблокировки, на подвижном составе по причине обледенения проводов ломаются пантографы. Вторые сутки железнодорожники и энергетики работают на линии, чтобы максимально быстро восстановить нормальное движение поездов.

В связи с чрезвычайной ситуацией сегодня отменены следующие пригородные поезда:

в 13:32 с Партизанска до Владивостока,

в 17:26 с Надеждинской до Луговой,

в 15:20 с Владивостока до Надеждинской,

в 14:35 с Надеждинской до Владивостока,

в 17:35 с Раздольного до Владивостока

в 17:38 с Партизанска до Владивостока

в 18:26 с Кипарисово до Мыса Чуркин,

в 18:20 с Владивостока до Мыса Чуркин,

в 16:15 с Тихоокеанской до Партизанска,

в 14:00 с Владивостока до Партизанска,

в 18:00 с Партизанска до Мыса Астафьева,

в 18:30 с Владивостока до Тихоокеанской

в 17:30 с Владивостока до Артема,

в 20:30 с Владивостока до Артема-1

А также все скорые электропоезда Владивосток – Аэропорт Кневичи – Владивосток.

ДОПОЛНЕНИЕ НА 15 ЧАСОВ/ ОТМЕНЯЮТСЯ:

в 16:25 с Владивостока до Кипарисово

в 19:10 с Мыса Чуркин до Надеждинской

в 18:09 из Владивостока до Уссурийска

в 20:00 с Мыса Астафьева до Партизанска

И, ВНИМАНИЕ, готовится к выходу на маршрут ранее отмененный вечерний рейс, сообщением Владивосток- Партизанск- Тихоокеанская, отправление в 18.30.

Кроме того, на данный момент в расписании сохраняется рейс в Ружино и рейс из Спасска во Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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