В Приморье отменены электрички
РЖД в Приморье объявила об отмене нескольких скорых электропоездов, сообщают «Вести:Приморье». На сайте ведомства отмечается, это связано с неблагоприятными погодными условиями. 19 ноября тменены электрички по направлениям: Владивосток-Кневичи, Раздольное - Владивосток.
Экспресс Приморья уточняет, также отменены на сегодня и рейсы: из Владивостока: 16.25 в Кипарисово, в 19.37 до Надеждинской, в 19.10 с Мыса Чуркин до Надеждинской. Из пригорода во Владивосток отменены рейсы в 17.35 из Раздольного и на 17.26 от Надеждинской до мыса Чуркин. Кипарисово - Мыс Чуркин на 18.26
В настоящий момент электромонтажники проводят ремонт контактной сети линии передач.
Напомним, ранее мы сообщали, в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, вызвав мощное обледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукции, обрывы линий электропередач.
Больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.
Комментировать: