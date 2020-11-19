В Приморье отменены электрички

РЖД в Приморье объявила об отмене нескольких скорых электропоездов, сообщают «Вести:Приморье». На сайте ведомства отмечается, это связано с неблагоприятными погодными условиями. 19 ноября тменены электрички по направлениям: Владивосток-Кневичи, Раздольное - Владивосток.

Экспресс Приморья уточняет, также отменены на сегодня и рейсы: из Владивостока: 16.25 в Кипарисово, в 19.37 до Надеждинской, в 19.10 с Мыса Чуркин до Надеждинской. Из пригорода во Владивосток отменены рейсы в 17.35 из Раздольного и на 17.26 от Надеждинской до мыса Чуркин. Кипарисово - Мыс Чуркин на 18.26

В настоящий момент электромонтажники проводят ремонт контактной сети линии передач.

Напомним, ранее мы сообщали, в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, вызвав мощное обледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукции, обрывы линий электропередач.

Больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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