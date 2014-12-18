В Приморье нарушено движение электропоездов, устраняются аварии на электросетях

Сегодня было остановлено движение поездов на участках от Уссурийска до Угольной и от Артема до Партизанска. Тайфун оборвал провода и оставил без напряжения пригородные участки железной дороги. По причине отсутствия напряжения часть электропоездов следует с задержками. Отменены экспрессы в аэропорт и обратно, внутригородская электричка на Чуркин и, возможно, будет отмена вечерних электричек до станции Надеждинская. Электрички в Ружино, Находку и Артём прицепят к тепловозам, - сообщает "Вести: Приморье".

Как сообщили в пресс-службе правительства края, шквальный ветер, обрушившийся на Приморский край в четверг, 3 сентября, привел к многочисленным авариям на линиях электропердач, полностью обесточенным оказался Хасанский район, многочисленные отключения света фиксируют также во Владивостоке, Находке. Организован оперативный штаб по ликвидации последствий тайфуна «Майсак», восстановлением энергообеспечения занимаются 113 бригад электриков.

«В крае фиксируют десятки случаев отключений света, а Хасанский район к 14.45 оказался обесточен полностью. Много сообщений об отключениях света поступает из Владивостока и Находки», – сообщили в чрезвычайном ведомстве, уточнив, что истинный масштаб понесенного урона еще только предстоит установить.

В министерстве ЖКХ и агентстве газоснабжения и энергетики сообщили, что в аварийно-восстановительных работах задействовано 113 бригад энергетиков, привлечено 172 единицы техники. Создан оперативный штаб под председательством заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко.

Кроме того, в одной только краевой столице зафиксировано не менее сотни поваленных деревьев. Оперативные службы работают над восстановлением проезда на участках, где упавшие деревья мешают транспортному сообщению.

Кроме того, Золотой и Русский мосты полностью закрыты для движения транспорта. Отменены электрички.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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