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Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Владивостока из-за дождя

Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Владивостока из-за дождя

Фото: Международный аэропорт Владивостока

Не смотря на сильные проливные дожди аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. Сложные метеоусловия не мешают работе воздушной гавани. Аэродромная инфраструктура работает без сбоев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, на 8.50 утра по метеоусловиям задерживаются на вылет рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск, рейс 2543 в Камрань «Azur Air», на прилет - рейс 5203 до 08.55 из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines.

Движение автотранспорта на подъезде к аэропорту не ограничено. Непогода серьезно осложняет дорожную ситуацию в городе Владивостоке, поэтому пресс-служба аэропорта рекомендует пассажирам пользоваться скоростными электропоездами «Аэроэкспресс», курсирующими по маршруту Владивосток (Железнодорожный вокзал) — аэропорт Владивосток,  которые курсируют строго по расписанию.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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