Большегрузам разрешили въезд в город
Обстановка на дорогах стабильная, полиция работает в штатном режиме. Движение автотранспорта проходит в обычном режиме, сообщает "Вести: Приморье".
Разрешен въезд большегрузного транспорта на территорию Владивостока. В настоящее время для всех транспортных средств закрыто движение по улице Шефнера, отметили в ГИБДД Владивостока.
Отметим, вчера в связи с погодными условиями был граничен въезд большегрузного транспорта на территорию Владивостока, а также движение грузовых автомобилей на участке автодороги «Де-Фриз – Седанка – Патрокл».
Для ликвидации последствий снегопада, а также в целях обеспечения возможности работы снегоуборочной техники полиция просит водителей не парковать свои транспортные средства вдоль проезжей части.
Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить дорогу только в установленных для перехода местах. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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