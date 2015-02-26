Большегрузам разрешили въезд в город

Обстановка на дорогах стабильная, полиция работает в штатном режиме. Движение автотранспорта проходит в обычном режиме, сообщает "Вести: Приморье".

Разрешен въезд большегрузного транспорта на территорию Владивостока. В настоящее время для всех транспортных средств закрыто движение по улице Шефнера, отметили в ГИБДД Владивостока.

Отметим, вчера в связи с погодными условиями был граничен въезд большегрузного транспорта на территорию Владивостока, а также движение грузовых автомобилей на участке автодороги «Де-Фриз – Седанка – Патрокл».

Для ликвидации последствий снегопада, а также в целях обеспечения возможности работы снегоуборочной техники полиция просит водителей не парковать свои транспортные средства вдоль проезжей части.

Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить дорогу только в установленных для перехода местах. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]