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69 ДТП с потерпевшими: полиция края призывает к осторожности

69 ДТП с потерпевшими: полиция края призывает к осторожности

Фото: пресс-служба УМВД России по ПК

С начала снегопада на территории Приморского края зарегистрировано 69 ДТП, в которых пострадали 15 человек, 3 человека погибли. В городе Владивостоке произошло 39 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы.

Ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию Владивостока, а также движение грузовых автомобилей на участке автодороги «Де-Фриз – Седанка – Патрокл», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Закрыто автомобильное движение по улице Капитана Шефнера. 

Водителей призывают воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае, когда это невозможно, настоятельно рекомендуется строго придерживаться Правил дорожного движения.

Для ликвидации последствий снегопада, а также в целях обеспечения возможности работы снегоуборочной техники полиция просит водителей не парковать свои транспортные средства вдоль проезжей части.

Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить дорогу только в установленных для перехода местах. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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