Закрыто движение по нескольким направлениям в городе

Утром 11 декабря на территории Владивостока начались сильные осадки в виде снега. В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило одно сообщение о дорожно-транспортном происшествии на территории города. Пострадавших в автоавариях нет.

В настоящее время закрыто движение автотранспортных средств по улице Шефнера. Введен запрет на въезд крупногабаритного и большегрузного автотранспорта на территорию дальневосточной столицы.

На проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении.

Для необходимости ликвидации последствий снегопада, а также в целях обеспечения возможности работы снегоуборочной техники, ГИБДД Владивостока просит водителей не парковать свои транспортные средства вдоль проезжей части.

Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте. В случае, когда это невозможно, настоятельно рекомендуется строго придерживаться Правил дорожного движения: соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал, обязательно использовать ремни безопасности, детские удерживающие устройства.

Водителям следует помнить: укрываясь от ветра и снега пешеходы надевают шарфы или капюшоны, из-за чего может ухудшиться обзор проезжей части. Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить дорогу только в установленных для перехода местах. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен.

Госавтоинспекция рекомендует не отпускать несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых до улучшения дорожных условий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]