ГИБДД Владивостока: движение транспорта по улице Шефнера открыто
Госавтоинспекция информирует: движение автотранспорта на территории Владивостока осуществляется в обычном режиме. Разрешен въезд большегрузного транспорта во Владивосток. Открыто движение по улице Шефнера, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Полиция напоминает: главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и повышенная осторожность!
Дети редко акцентируют внимание на специфические «зимние» опасности, поэтому объясните ребенку, почему на зимней дороге необходимо быть предельно внимательным.
Помните, что при гололеде тормозной путь у автомобиля увеличивается в несколько раз. Поэтому переходить проезжую часть необходимо только убедившись в том, что все автомобили остановились и пропускают пешехода.
Автомобилисты, не бойтесь двигаться медленно, если это необходимо. Не превышайте разумный предел скорости, даже если вы очень спешите.
Лучшая профилактика травматизма - это осмотрительность и осторожность.
Соблюдайте правила безопасного поведения на дороге. Обезопасьте себя и своих близких.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
09.01.2020 Большегрузам разрешили въезд в город
-
01.03.2015 ГИБДД Владивостока: движение на основных городских магистралях не затруднено
-
16.12.2014 Въезд в город большегрузного транспорта запрещен во Владивостоке
-
04.03.2015 Во Владивостоке ограничен въезд большегрузного транспорта в связи с непогодой
-
11.12.2019 Закрыто движение по нескольким направлениям в городе
-
09.03.2015 ГИБДД Владивостока предупреждает об осложнении дорожной обстановки
Добавить комментарий