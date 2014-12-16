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ГИБДД Владивостока: движение транспорта по улице Шефнера открыто

ГИБДД Владивостока: движение транспорта по улице Шефнера открыто

Фото: newsvl.ru

Госавтоинспекция информирует: движение автотранспорта на территории Владивостока осуществляется в обычном режиме. Разрешен въезд большегрузного транспорта во Владивосток. Открыто движение по улице Шефнера, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полиция напоминает: главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и повышенная осторожность!

Дети редко акцентируют внимание на специфические «зимние» опасности, поэтому объясните ребенку, почему на зимней дороге необходимо быть предельно внимательным.

Помните, что при гололеде тормозной путь у автомобиля увеличивается в несколько раз. Поэтому переходить проезжую часть необходимо только убедившись в том, что все автомобили остановились и пропускают пешехода.

Автомобилисты, не бойтесь двигаться медленно, если это необходимо. Не превышайте разумный предел скорости, даже если вы очень спешите.

Лучшая профилактика травматизма - это осмотрительность и осторожность.

Соблюдайте правила безопасного поведения на дороге. Обезопасьте себя и своих близких.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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