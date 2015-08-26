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Во Владивостоке открыт проезд в районе стадиона "Динамо"

Во Владивостоке открыт проезд в районе стадиона "Динамо"

Фото: Википедия, ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Владивосток сообщает о снятии ограничений на въезд и выезд автотранспорта на территорию стадиона «Динамо». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, на данный момент ограничено движение на Шаморе и по ул. Угрюмова. В районе «Спутника» регулируют движение сотрудники ДПС, предлагают проехать в объезд, чтобы избежать аварийных ситуаций.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

В случае возникновения сложной ситуации необходимо обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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