Во Владивостоке открыт проезд в районе стадиона "Динамо"
Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Владивосток сообщает о снятии ограничений на въезд и выезд автотранспорта на территорию стадиона «Динамо». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, на данный момент ограничено движение на Шаморе и по ул. Угрюмова. В районе «Спутника» регулируют движение сотрудники ДПС, предлагают проехать в объезд, чтобы избежать аварийных ситуаций.
В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.
В случае возникновения сложной ситуации необходимо обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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