В Смоляниново введено реверсивное движение и ограничение для большегрузов

Интенсивные осадки в крае, начавшиеся утром, 27 августа и продолжающиеся 28 августа, привели к подтоплениям ряда автомобильных дорог.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в районе 48 км автодороги Артём-Находка-Порт Восточный через реку Лобога в посёлке Смоляниново для проезда автотранспорта оборудован временный мост, на котором введено реверсивное движение и ограничение для проезда автомобилей массой более 40 тонн.

На данном участке трассы несут службу наряды дорожно-патрульной службы. В условиях непогоды, в случае возникновения сложной ситуации, инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при езде в неблагоприятных погодных условиях, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения, заблаговременно выбирать пути объездов подтопленных участков автодорог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]