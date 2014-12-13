Новый руководитель владивостокского аэропорта прибыл из Красноярска





Международный аэропорт Владивосток сообщает о смене руководства компании. Должность руководителя воздушной гавани Приморья временно займет Андрей Винниченко. Он сменил на этом посту Игоря Лукишина, руководившего аэропортом 6 лет, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе компании.

Игорь Лукишин работал в гражданской авиации с 2009 года. Свою трудовую деятельность на предприятии начинал с должности заместителя начальника службы авиационной безопасности. В 2013 году Игорь Лукишин возглавил Международный аэропорт Владивосток. За эти 6 лет предприятие обрело экономическую стабильность и значительно увеличило объём перевозок.

Под его руководством была проведена масштабная реконструкция всей инфраструктуры аэропорта: модернизация аэродрома, аэровокзального комплекса, приобретение новой техники, а также ввод новых услуг. Большое внимание уделялось внедрению инновационных технологий. Всё это позволило осуществлять высокоэффективную производственную деятельность аэропорта, а также повысить уровень безопасности полетов и культуры обслуживания пассажиров.

В период с 2009 по 2019 годы существенно расширилась торговая зона, открылись новые торговые и сервисные точки, оказывающие широкий перечень услуг пассажирам и гостям аэропорта, и как следствие повысились доходы аэропорта и сотрудников предприятия. За это время расширилась маршрутная сеть до 50 российских и международных направлений, а пассажиропоток вырос почти в 3 раза, достигнув в 2018 году рекордного показателя в 2 млн 634 тыс. пассажиров.

Под руководством Игоря Лукишина коллектив аэропорта Владивосток 5 лет подряд безупречно выполнял программу по приему, наземному обслуживанию воздушных судов и отправлению пассажирских, правительственных и транспортных бортов во время проведения Восточно-экономического форума.

За многолетнюю плодотворную работу в гражданской авиации, большой личный вклад в развитие и совершенствование производственной деятельности Игорь Лукишин был награжден благодарностью Министерства транспорта РФ, а также Губернатора Приморского края.

В пресс-службе сообщают, что произошедшие кадровые изменения не повлияют на производственную деятельность аэропорта.

С 25 ноября 2019 г. исполняющим обязанности генерального директора назначен Андрей Валерьевич Винниченко, ранее занимавший должность директора по производству Международного аэропорта Красноярск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]