Секретарь Совета Безопасности РФ находится в Приморском крае с рабочим визитом. В воздушной гавани Николаю Патрушеву были предоставлены материалы по вопросам безопасности полетов и реконструкции полосы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Владивостока, в настоящий момент безопасность полетов в Международном аэропорту Владивосток оказывается под угрозой ввиду критических инфраструктурных ограничений аэродрома Владивосток (Кневичи), являющегося аэродромом совместного базирования и обеспечивающего деятельность гражданской и военной авиации.

Андрей Виниченко, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток: "Своевременная реконструкция полосы (ИВПП-2), выведенной из эксплуатации по техническому состоянию в 2012 году, позволит не допустить закрытия аэродрома для полетов воздушных судов на период капитального ремонта ИВПП-1. Необходимо финансирование из средств федерального бюджета на проектирование и проведение реконструкции полосы и включение реконструкции в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

Отметим, на сегодняшний день уже существуют ограничения по приему воздушных судов. Через 3-4 года аэропорт Владивостока может полностью остановить полеты, и жители региона останутся без авиационного сообщения. Ограничение полетов создает реальные предпосылки для угрозы безопасности полетов и безопасности границ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]