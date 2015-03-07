Олег Кожемяко предложил открыть прямое авиасообщение между Владивостоком и Сингапуром

Международный аэропорт Владивосток намерен увеличить пассажиропоток до пяти миллионов человек до 2024 года. Перспективным в этом направлении может стать прямое авиасообщение по маршруту Владивосток – Сингапур. Этот вопрос обсудили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и старший министр, Министр-координатор социальной политики Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам в четверг, 5 сентября, в ходе пятого Восточного экономического форума.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в Приморье с 2017 года работает сингапурская компания Changi Airport International, которая стала инвестором и управляющей компанией международного аэропорта Владивосток.

«Приход сингапурской компании на рынок авиауслуг оказал благоприятное влияние на аэропорт. Международный аэропорт Владивосток впервые в своей истории в 2018 году обслужил более 1,1 миллиона пассажиров на зарубежных направлениях», – подчеркнул глава Приморья.

Для увеличения туристического обмена Олег Кожемяко предложил рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между Владивостоком и Сингапуром.

«К нам заходят мировые компании и со следующего года открывают здесь рейсы. Приглашаем и вас к сотрудничеству», – заявил губернатор.

Тарман Шанмугаратнам отметил большие перспективы взаимодействия Приморского края и Сингапура.

«Накануне мы разговаривали с руководством международного аэропорта Владивосток. Их цель до 2024 года увеличить пассажиропоток до 5 миллионов человек в год. Поэтому мы заинтересованы в прямом рейсе в Сингапур, но нам нужно провести экономическое обоснование. Надеемся, что это будет целесообразно», – обозначил министр.

Олег Кожемяко выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и предложил сингапурским компаниям поучаствовать в развитии инвестиционного потенциала Приморья, используя новые бизнес-возможности режимов ТОР и Свободного порта Владивосток.

В настоящее время на территории края работают около 20 компаний с сингапурским капиталом в таких отраслях, как судостроение, строительство, логистические услуги, добыча и переработка рыбы, производство пищевых продуктов, торговля. Высшие учебные и научные заведения Приморья имеют крепкие партнерские связи с образовательными и научными организациями Республики Сингапур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]