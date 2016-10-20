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Глава Приморья проверил ход восстановительных работ в Хасанском районе. Видеорепортаж Александры Мостовой.

Хасанский район - один из наиболее пострадавших от прошедшего в августе тайфуна. В селе Безверхово глава региона проверил, как идёт восстановление участков, которые оказались подтоплены. Напомним, тогда из-за оползней пострадали несколько жилых зданий. На Советской, например, селевые потоки сошли прямо в квартиры.

Ольга Волнуха, жительница дома по улице Советская, 8: - "Всей мебели лишилась, всего". - "Где вы сейчас живёте?" - "У сына. Я три недели отходила, конечно, стресс, было все и нет ничего."

Сейчас пострадавшие дома и квартиры ремонтируют. Строители меняют окна, двери, штукатурят стены. К 2020 работы должны закончить. К слову, во время своей последней поездки в Безверхово Олег Кожемяко поручил оперативно ликвидировать последствия схода оползня и выплатить компенсации пострадавшим.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: - "Работы только начались, по этой сопке через которую прошёл селевой поток, конечно, здесь нужно проводить работу, связанную с оценкой последствий, делать так, чтобы последующие дожди не принесли новый урон, здесь сейчас отработают техническое задание по строительству на горной канавы, водоотведения защитных сооружений, потом мы это внесём в порядок и заключили контракт на выполнение работ."

В Славянке представители краевой администрации проверили, как идут работы на центральной улице посёлка. Сейчас там рабочие асфальтируют дорогу. На эти цели большую часть средств выделили из  краевого бюджета.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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