До зимы остаётся пара месяцев, а работать на участках, которые пострадали от прошедших дождей, строители только начали. Хотя по плану к ремонту приступить должны были ещё месяц назад. Тем не менее люди не отчаиваются. Репортаж Александры Мостовой.

Ольга не опускает руки и даже улыбается во время интервью, хотя уже месяц живёт где придётся. Квартира Ольги Волнуха в буквальном смысле ушла под воду во время августовского тайфуна.

Ольга Волнуха, жительница дома по улице Советская, 8: - "Всей мебели лишилась, всего". - "Где вы сейчас живёте?" - "У сына. Я три недели отходила, конечно, стресс, было все и нет ничего."

Этот дом в посёлке Безверхово по адресу Советская, 8 из-за сошедшего селевого потока пострадал больше всего. Эта квартира была залита селью до половины окон, разрушеным оказалось всё — мебель, бытовая техника, система канализации, но сейчас на месте работают строители, чтобы устранить последствия прошедших ливней. Стихия не обошла стороной и улицу Октябрьская. Но хозяйка этого дома Елена Майборода на проблему смотрит позитивно - смыло только огород. Елена Майборода, жительница дома по улице Октябрьская: - "Дом у меня не пострадал, только участок, всё это надо восстанавливать. 38 лет живу в этом доме первый раз за всё время — это всё спустилось. Я даже не понимаю почему."

Ремонт в частных домах и квартирах начали неделю назад - позже положенных сроков. Во время рабочей поездки в Хасанский район губернатор края, выслушав истории самих жителей Безверхово, бездействие муниципальных чиновников раскритиковал.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: - "Нам в любом случае здесь нужно решать вопрос кардинально. Поэтом вы давайте задания. Здесь надо комплексно решать, что это такое?!"

То, что строители наконец работают — меняют окна, двери, штукатурят стены, для жителей посёлка — большое счастье. Главное, чтобы к обещанному 2020, люди всё-таки заехали в свои уже обновленные квартиры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]