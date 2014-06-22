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Молния разрушила дом в приморском селе Боголюбовка
В ночь на 2 мая в Приморье бушевала стихия с громом и молниями, сильным ветром. В селе Боголюбовка Уссурийского городского округа в жилой дом по улице Новая, 8 попала молния. От удара выбило окна, потрескались стены, бытовые приборы пришли в негодность, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.
Между тем, некоторые пользователи сомневаются в правдивости такой версии:
tanechka.filatova.1109
Это всё сделала молния?!
y20139
Туда молния 300 раз попала? Вид у дома такой, будто бомбили его не по детски...
"Молния попала в антэну, взорвались розетки, окна вылетели", - рассказал сын старушки, которая проживает в этом доме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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