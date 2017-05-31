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Молния «разворотила» торговый центр в Приморье. Подробности
В Приморье погода 19 мая вечером сильно удивила жителей края. Гроза и гром показали силу, которая оказалась разрушающей, сообщают «Вести:Приморье».
Приморцы наблюдали молнии над Артемом, Уссурийском и Владивостоком. О чем поспешили рассказать в приморских пабликах. В Уссурийске горожане стали очевидцами разрушающего удара. Молния попала в крышу торговгого центра на Новоникольском шоссе. Очевидцы сообщают, что кирпичи разлетелись на несколько десятков метров. Видны следы повреждения фасада здания.
Молния жахнула в угол здания. Кирпичи раскиданы. Все потухло. Первый раз в такое попали,
уточняет автор видео в паблике марка Чернослива.
«Хорошо, что не в заправку рядом».
«Сила природы».
«Кто там так сильно Зевса разгневал?».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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