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Молния «разворотила» торговый центр в Приморье. Подробности

Молния «разворотила» торговый центр в Приморье. Подробности

Источник фото: pixabay.com

В Приморье погода 19 мая вечером сильно удивила жителей края. Гроза и гром показали силу, которая оказалась разрушающей, сообщают «Вести:Приморье».

Приморцы наблюдали молнии над Артемом, Уссурийском и Владивостоком. О чем поспешили рассказать в приморских пабликах. В Уссурийске горожане стали очевидцами разрушающего удара. Молния попала в крышу торговгого центра на Новоникольском шоссе. Очевидцы сообщают, что кирпичи разлетелись на несколько десятков метров. Видны следы повреждения фасада здания.  

Молния жахнула в угол здания. Кирпичи раскиданы. Все потухло. Первый раз в такое попали,

уточняет автор видео в паблике марка Чернослива.

«Хорошо, что не в заправку рядом».

«Сила природы».

«Кто там так сильно Зевса разгневал?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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