«Покупка» в супермаркете вызвала ажиотаж среди приморцев

Во Владивостоке одна из покупательниц в супермаркете сильно удивила тех, кто стоял за ней в кассу, сообщают «Вести:Приморье».

«Покупка» в магазине удивила горожан. На кадрах фото, опубликованном в одном из приморских пабликов видно, женщина положила на ленту кассы, куда выкладывают для оплаты продукты, ребенка. Вероятно, он просто устал. Женщина в ожидании кассира не придумала ничего лучше, как положить его на ленту.

В паблике объявили конкурс на лучшую подпись к этому снимку. В комментариях горожане стали активно предлагать свои варианты.

«Правду бабушка говорила! Детей в капусте находят! Вон, очередного из супермаркета понесли».

«Так вот откуда они берутся. И даже не обязательно пыхтеть по ночам».

«Бесценное приобретение».

«Когда сын попросил купить ему братика».

«Подарок мужу на 23 февраля».

«За материнским капиталом на эту кассу?».

«Оформление возврата».

«Пусть у вас полежит, в 18 лет заберу».

«Галя, отмена».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]