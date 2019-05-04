«Покупка» в супермаркете вызвала ажиотаж среди приморцев
Во Владивостоке одна из покупательниц в супермаркете сильно удивила тех, кто стоял за ней в кассу, сообщают «Вести:Приморье».
«Покупка» в магазине удивила горожан. На кадрах фото, опубликованном в одном из приморских пабликов видно, женщина положила на ленту кассы, куда выкладывают для оплаты продукты, ребенка. Вероятно, он просто устал. Женщина в ожидании кассира не придумала ничего лучше, как положить его на ленту.
В паблике объявили конкурс на лучшую подпись к этому снимку. В комментариях горожане стали активно предлагать свои варианты.
«Правду бабушка говорила! Детей в капусте находят! Вон, очередного из супермаркета понесли».
«Так вот откуда они берутся. И даже не обязательно пыхтеть по ночам».
«Бесценное приобретение».
«Когда сын попросил купить ему братика».
«Подарок мужу на 23 февраля».
«За материнским капиталом на эту кассу?».
«Оформление возврата».
«Пусть у вас полежит, в 18 лет заберу».
«Галя, отмена».
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