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«В известном супермаркете»: житель Владивостока предостерегает граждан от покупки

«В известном супермаркете»: житель Владивостока предостерегает граждан от покупки

Источник фото: / dpskontrol125rus

Житель Владивостока рассказал в одном из приморских пабликов о товаре, который предлагали покупателям в одном известном супермаркете, сообщают «Вести:Приморье».

Приморец обратил внимание на упаковку с огурцами. На этикетке было написано - «Тепличные овощи», экологически чистый продукт, который выращен в России. Однако, присмотревшись, покупателю стало ясно, овощи испорчены. Под пленкой этого сразу не увидишь.

Многие в комментариях предположили, нарушен температурный режим. Овощи нельзя хранить под пленкой.

«Это уже в магазине сгноили».

«Они такими становятся от того что они у поставщика подморзают, а в тепле потом отходят и начинают течь. Вот и все».

«В плёнке лежат замотанные, конечно, сгнили».

«Мало того что дорогие, так ещё и качество оставляет желать лучшего, т.к. редко покупают, долго лежат. Ещё сколько выбрасывают потом».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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