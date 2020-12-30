«В известном супермаркете»: житель Владивостока предостерегает граждан от покупки
Житель Владивостока рассказал в одном из приморских пабликов о товаре, который предлагали покупателям в одном известном супермаркете, сообщают «Вести:Приморье».
Приморец обратил внимание на упаковку с огурцами. На этикетке было написано - «Тепличные овощи», экологически чистый продукт, который выращен в России. Однако, присмотревшись, покупателю стало ясно, овощи испорчены. Под пленкой этого сразу не увидишь.
Многие в комментариях предположили, нарушен температурный режим. Овощи нельзя хранить под пленкой.
«Это уже в магазине сгноили».
«Они такими становятся от того что они у поставщика подморзают, а в тепле потом отходят и начинают течь. Вот и все».
«В плёнке лежат замотанные, конечно, сгнили».
«Мало того что дорогие, так ещё и качество оставляет желать лучшего, т.к. редко покупают, долго лежат. Ещё сколько выбрасывают потом».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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