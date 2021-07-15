Очередная покупка в супермаркете вызвала негодование горожанина

Житель Владивостока рассказал о ситуации, с которой столкнулся в одном из супермаркетов города, сообщают «Вести:Приморье».

Он объяснил, что на приобретенном им товаре оказались два ценника. Один был нанесен на упаковку, вероятно, на комбинате, второй - в магазине.

Мужчина задался вопросом, как получается так, что разница в весе существует. В данном случае - разница составила 20 г. Оказалось, что пока товар дошел до магазина, его вес увеличился. Следовательно и стоимость товара стала выше.

Многие в ответ на пост задались вопросом, неужели несколько граммов стоят того, чтобы тратить на это время, выясняя, что, почему и как.

Однако автор поста, опубликованного в паблике dpskontrol125rus, отмечает, добавляя граммы и увеличивая тем самым стоимость, магазин обманывает покупателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru