На глазах у покупателей: Ситуация в супермаркете возмутила жителя Владивостока
Житель Владивостока рассказал о ситуации, с которой столкнулся в одном из супермаркетов города, сообщают «Вести:Приморье».
Так, зайдя в магазин, автор поста обратил внимание на продавцов, который переупаковывали товар, сыр «переодевали», срезая края. При этом меняли срок годности товара. Покупателю очень не понравилось ситуация, которая происходила на глазах у многих.
пишет автор поста.
Однако в комментариях автора не поддержали. Пояснив, что это ситуация рядовая.
«Перемотку сыра делают каждые 3 дня. Естественно и срок указывается кода была упакован товар. Заверенные края обрезаются и списываются. Это касается сыров и колбасных изделий».
«Автор, ты с тайги??? Причём тут вообще перебитые сроки? Это называется перефасовка. С чего Вы взяли что товар просроченный?».
«15 лет назад работала в супермаркете продавцом, не чего не меняется. Стабильность».
«Так всегда было, помню лет 13 назад мы плесень срезали и по новой упаковывали, а еще сардельки на ночь в воду замачивали и рыбу красную маслом натирали и еще очень много всего про салаты рассказать?».
«Не поверите, во всех магазинах так делают».
«Да всегда так было».
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