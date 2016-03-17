Плюсом 100 рублей: житель Владивостока рассказал об обмане в супермаркете

Во Владивостоке жители решили рассказать об очередном обмане, который приготовили покупателям в одном из супермаркетов, сообщают «Вести:Приморье».

Рэми на Луговой, далеко не первый раз подобная ситуация! разницу не возвращают, предлагают вернуть товар,

пишет автор поста в паблике revizor_vdk.

Горожане стали чаще жаловаться на то, что в магазинах попадаются на обман. Многие не сразу замечают разницу на ценнике товара и чеке. Обращают внимание позже, придя домой, и то в случае, если на кассе на забудут взять чек.

«В Роспотребнадзор можно онлайн написать жалобу и прикрепить фото доказательства».

«К администратору подходишь ,а они МЫ НЕ УСПЕЛИ ПОМЕНЯТЬ ЦЕННИК!!!!».

«Разницу иногда вижу только дома, когда сравниваю чек и ценник».

«Пишите жалобу в Роспотребнадзор! Заплатят пару раз штраф в несколько десятков тысяч и будут сговорчевее».

«Они стали заставлять писать «заявление» на возврат разницы. Скорее всего рассчитано, чтобы люди забивали. Плюс вы там должны писать на директора с оставлением личных данных, и телефон. Мне кажется это незаконно, но без этого они не возвращают».

«В реми постоянна такая проблема на днепровской тоже».

«В Рэми это обычная ситуация».

«Много раз была такая ситуация и с Реми, и с Самбери. Всегда возвращали разницу».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Очередное «надувательство» в супермаркете: приморцев предупреждают, будьте внимательны. Во Владивостоке в одном из супермаркетов покупатель столкнулся с тем, что, купив овощной салат, мужчина заплатил за него стоимость шашлыка. Горожан решили предупредить, внимательно смотреть на этикетку товара, чтобы не попасть в такую же ситуацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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