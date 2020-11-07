Ценники в супермаркете привели в бешенство жителя Владивостока
О ситуации в известной сети супермаркетов во Владивостоке рассказал один из покупателей, сообщают «Вести:Приморье».
На фото, сделанном покупателем, видно, на красных ценниках зачеркнута старая цена и указана новая. Однако именно новая цена, напечатанная большими цифрами, оказалась намного выше той, что была раньше. Получается, товар подорожал.
«Щедрость» супермаркета Фреш-25 обратила на себя внимание многих горожан, которые отметили, покупатель не прав. Почему он решил, что супермаркет заявил о скидках. Обычно скидки указывают на желтых ценниках. А тут - красные.
«Скидки это желтый ценник, а тут красный, означает видимо - внимание подорожание товара!».
«Вообще огонь. Спасибо за информацию».
«Меня бесит такая ситуация».
«Это во фреш 25 на гайдамак, - он закрывается и распродаёт остатки».
«Ой блин, бросаю всё и бегу».
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