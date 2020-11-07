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Ценники в супермаркете привели в бешенство жителя Владивостока

Ценники в супермаркете привели в бешенство жителя Владивостока

Источник фото: / revizor_vdk

О ситуации в известной сети супермаркетов во Владивостоке рассказал один из покупателей, сообщают «Вести:Приморье».

На фото, сделанном покупателем, видно, на красных ценниках зачеркнута старая цена и указана новая. Однако именно новая цена, напечатанная большими цифрами, оказалась намного выше той, что была раньше. Получается, товар подорожал. 

«Щедрость» супермаркета Фреш-25 обратила на себя внимание многих горожан, которые отметили, покупатель не прав. Почему он решил, что супермаркет заявил о скидках. Обычно скидки указывают на желтых ценниках. А тут - красные.

«Скидки это желтый ценник, а тут красный, означает видимо - внимание подорожание товара!».

«Вообще огонь. Спасибо за информацию».

«Меня бесит такая ситуация».

«Это во фреш 25 на гайдамак, - он закрывается и распродаёт остатки».

«Ой блин, бросаю всё и бегу».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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