Вскрыл упаковку и обомлел: Товар из супермаркета поразил покупателя
Житель Арсеньева рассказал об инциденте, который произошел в одном из супермаркетов города, сообщают «Вести:Приморье».
Мужчина рассказал, что вид купленного сыра с не истекшим сроком годности сильно удивил. Как оказалось, под упаковкой не видно было большого количества плесени. Мужчина решил вернуть товар в магазин, но столкнулся с непониманием со стороны руководства.
пишет автор поста в паблике arstv.
Однако, спустя некоторое время, появился ответ на публикацию, в которой администрация супермаркета принесла свои извинения за продажу некачественного товара, отметив, что они, в свою очередь, связались с поставщиком и обратили его внимание на ситуацию. А деньги покупателю будут возвращены на банковскую карту.
В комментариях отметили, администрация магазина могла не знать о том, что продукт под упаковкой испорчен, если срок указан правильный. Однако обратили внимание, что отказ от возврата денег, скорее всего, это было бы неправильно.
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