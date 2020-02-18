Вскрыл упаковку и обомлел: Товар из супермаркета поразил покупателя

Житель Арсеньева рассказал об инциденте, который произошел в одном из супермаркетов города, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина рассказал, что вид купленного сыра с не истекшим сроком годности сильно удивил. Как оказалось, под упаковкой не видно было большого количества плесени. Мужчина решил вернуть товар в магазин, но столкнулся с непониманием со стороны руководства.

28 марта купили в магазине "Акашево" ("Елочка" на Калининской) сыр. - сообщает житель города Роман.- Срок годности был указан до 16 апреля 2021 года. После вскрытия упаковки, была обнаружена плесень. В магазине предложили поменять товар на другой. Вскрыв другой сыр, так же была обнаружена плесень. Денежные средства возвращать на карту отказались,

пишет автор поста в паблике arstv.

Однако, спустя некоторое время, появился ответ на публикацию, в которой администрация супермаркета принесла свои извинения за продажу некачественного товара, отметив, что они, в свою очередь, связались с поставщиком и обратили его внимание на ситуацию. А деньги покупателю будут возвращены на банковскую карту.

В комментариях отметили, администрация магазина могла не знать о том, что продукт под упаковкой испорчен, если срок указан правильный. Однако обратили внимание, что отказ от возврата денег, скорее всего, это было бы неправильно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru