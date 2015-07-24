Обнаруженное на дне коробки товара из супермаркета повергло в шок покупателя

Жительница Арсеньева рассказала о ситуации, с которой столкнулась, купив в магазине сок для детей, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина объяснила, сильно удивилась, когда на дне коробки обнаружила что-то напоминающее водоросли, скорее всего, это была плесень. Женщина отметила, ребенок успел выпить достаточное количество сока, которое она налила ему в стакан. Никто не ожидал, что на дне коробки может таиться такой «сюрприз». Также женщина уточнила, срок годности, указанный на упаковке, заканчивается в октябре 21-го.

Приморцы поясняют в комментариях паблика, с таким уже сталкивались. И винить в этом магазин нельзя. Скорее всего, были нарушены многие правила. А еще, стоит детям готовить напитки дома, тогда точно, если вдруг что-то произойдет, спрашивать нужно будет только с самих себя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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