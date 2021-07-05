Покупка в супермаркете вызвала отвращение у приморцев
Жительница Приморья рассказала о ситуации, с которой столкнулась в супермаркете Амбар, после совершения покупки. Увидеть такое, вероятно, не готовы многие, так как продукт вызывает испуг и отвращение, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике nadega.inform.
В комментариях к посту жители края отметили, что в магазине нужно внимательно смотреть на продукты. Многие уже сталкивались с ситуацией, что продукт был просрочен.
«Да там не раз такое находили, не нужно туда ходить. половина продуктов просрочка не кто не следит».
«Там вообще давно нельзя покупать, как они вообще работают столько времени, если в каждом магазине у них такая жесть творится».
«Ужасное обслуживание, постоянно очередь, так как один продавец, ценники не соответствую, я то же туда не хожу».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.