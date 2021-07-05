Покупка в супермаркете вызвала отвращение у приморцев

Жительница Приморья рассказала о ситуации, с которой столкнулась в супермаркете Амбар, после совершения покупки. Увидеть такое, вероятно, не готовы многие, так как продукт вызывает испуг и отвращение, сообщают «Вести:Приморье».

04.07.2021 г. в магазине п.Новый, купли ребёнку обычную сосиску в тесте. Естественно при покупке на тесте ничего странного обнаружено не было. Дома ребёнок начал кушать, прибежал с испугом, показывая содержимое продукта. Хотелось бы обратить внимание посетителей данного магазина. За последние пару недель, часто попадалась просроченная продукция (плавленный сыр, причём просроченный товар, стоял на полке ещё неделю, шампиньоны в отделе овощей). Будьте предельно предельно внимательны, совершая покупки в данном магазине. Ужас,

пишет автор поста в паблике nadega.inform.

В комментариях к посту жители края отметили, что в магазине нужно внимательно смотреть на продукты. Многие уже сталкивались с ситуацией, что продукт был просрочен.

«Да там не раз такое находили, не нужно туда ходить. половина продуктов просрочка не кто не следит».

«Там вообще давно нельзя покупать, как они вообще работают столько времени, если в каждом магазине у них такая жесть творится».

«Ужасное обслуживание, постоянно очередь, так как один продавец, ценники не соответствую, я то же туда не хожу».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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