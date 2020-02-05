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Стоимость овощей в известном супермаркете поразила приморцев

Стоимость овощей в известном супермаркете поразила приморцев

Источник фото: / artem.news.plus

Житель Артема рассказал о том, с чем столкнулся, посетив известный супермаркет города, сообщают «Вести:Приморье».

Так мужчина был сильно удивлен стоимости огурцов, которые поставили в край с Сахалина. Они оказались намного дешевле, тех, что уже давно предлагают гражданам в Приморье. При этом цена оказалась сравнительно невысокой - 139,90 за килограмм. Овощи мужчина приобрел в Артеме, в супермаркете Реми. Получается, теперь Сахалин кормит Приморье.

Как это вообще возможно? Огурцы с Сахалина, преодолев тысячу километров до нас, по стоимости оказались дешевле местных тепличных огурцов! -

задается вопросом автор поста в паблике artem.news.plus.

Однако такое известие немного удивило горожан. Одна из пользователей рассказала, что позвонила родственникам, проживающим на Сахалине, оказалось, что там эти овощи стоят 150 рублей.

«О, нормальные цены. Будем брать!».

«Только как то странно, на Сахалине в фирменном магазине тепличного огурцы на 10 рублей всего дешевле чем в приморье с транспортной составляющей».

«Позвонила родным, живут на Сахалине г.Углегорск, огурцы стоят 150 рублей кг».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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