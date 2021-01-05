«Это рассчитано на свиней?»: Товар в известном супермаркете шокировал покупателя

Житель Владивостока рассказал с чем столкнулся, придя за покупками в известный супермаркет на улице Ладыгина, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина рассказал, что овощи на витрине сгнившие. Вероятно, никто не следит за тем, какой товар предлагают покупателю.

Это такая морковка в Реми, просто гнилье. Рядом редька не лучше, все в плесени. Прям «качество»,

пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

В комментариях приморцы отметили, с такой ситуацией можно столкнуться и в других магазинах. Складывается ощущение, что, предлагая такой товар продавец вырабатывает рефлекс «отторжения» у покупателей. Ведь человек разумный вряд ли захочет воершать покупки в магазине, где показывают неуважение к покупателю, предлагаю сгнивший или просроченный товар.

«В реми и картошка, и лук тоже всегда навалены, как для свиней».

«Реми на Шилкинской- такой же ...помидоры и огурцы все сгнившие».

«Это рассчитано на свиней?».

«Раньше бы за это с треском уволили!».

«Как не стыдно таким торговать. Позор!».

«Для кого это?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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