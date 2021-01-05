«Я в шоке»: Увиденное в супермаркете взбудоражило воображение покупателя

В Артеме в одном из супермаркетов житель Артема столкнулся с ситуацией, которую, вероятно, он считает недопустимой, сообщают «Вести:Приморье».

Так, покупатель сильно удивился товару, а именно бананам на витрине, которые выглядели «не очень». Автор поста отмечает, скорее всего, они уже пропали, и передают запах гнили.

Магазин "Реми" на Кирова, 191 в своём репертуаре. Бананы мягкие, как желе. Запах непередаваемый. На кого рассчитан этот пропадающий товар? -

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях приморцы отметили, ничего страшного в этом не увидели, многие любят употреблять бананы переспевшими. Другие, напротив, уточнили, что привлекать покупателей нужно достойным товаром и демократичными ценами.

«Запах? Ой не переувеличевай в таком виде банал нормально пахнет просто они переспелые».

«Вообще магазин не самый плохой. Цены конечно не дискаунтер. Цены даже порой, на некоторые товары, дороже чем в ***. Непонятен подход руководства данного супермаркета. Могу оценить его одним словом - пофи****! С таким подходом покупателей у них скоро станет намного меньше. Ведь можно сделать так , чтобы люди могли всё купить в одном месте у них. Но увы! Заезжаем туда всё реже. Нет в Артеме такого супермаркета, где можно сразу всё купить по выгодной цене».

«Я в шоке».

«Никогда такие не покупаю, и не советую».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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