«Я в шоке»: Увиденное в супермаркете взбудоражило воображение покупателя
В Артеме в одном из супермаркетов житель Артема столкнулся с ситуацией, которую, вероятно, он считает недопустимой, сообщают «Вести:Приморье».
Так, покупатель сильно удивился товару, а именно бананам на витрине, которые выглядели «не очень». Автор поста отмечает, скорее всего, они уже пропали, и передают запах гнили.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях приморцы отметили, ничего страшного в этом не увидели, многие любят употреблять бананы переспевшими. Другие, напротив, уточнили, что привлекать покупателей нужно достойным товаром и демократичными ценами.
«Запах? Ой не переувеличевай в таком виде банал нормально пахнет просто они переспелые».
«Вообще магазин не самый плохой. Цены конечно не дискаунтер. Цены даже порой, на некоторые товары, дороже чем в ***. Непонятен подход руководства данного супермаркета. Могу оценить его одним словом - пофи****! С таким подходом покупателей у них скоро станет намного меньше. Ведь можно сделать так , чтобы люди могли всё купить в одном месте у них. Но увы! Заезжаем туда всё реже. Нет в Артеме такого супермаркета, где можно сразу всё купить по выгодной цене».
«Я в шоке».
«Никогда такие не покупаю, и не советую».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Комментировать: