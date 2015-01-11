«Откуда она такая»: увиденное в супермаркете поразило жителей Владивостока

В одном из приморских пабликов опубликован пост, автор которого не понимает, из чего складывается цена на некоторые продукты, представленные в супермаркете, сообщают «Вести:Приморье».

Жители Владивостока горячо обсуждают фото, на которых указана какая-то «космическая» цена. Так, представлена цветная капуста производства Китая. Стоимость на эту зеленую вкуснятину достигла почти 400 рублей за килограмм. А вот за кило черешни, любители такой ягоды должны будут отдать уже 4 тысячи.

«Как вам цены во Владивостоке?», — задается вопросом автор поста в паблике blog_vladivostok.

Многие в комментариях отмечают, поражены такому. Рассказывают, что, взглянув на наклеенный на упаковке ценник, кладут товар обратно на прилавок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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