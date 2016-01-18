«В них слеза единорога?»: жители Владивостока удивились цене продукта в магазине города

В соцсетях Приморья обсуждают цену на сласти от приморского производителя, сообщают «Вести:Приморье».

Ситуация, с которой столкнулись горожане, удивила многих. В паблике blog_vladivostok опубликовано фото ценника на товар. Жители города задались вопросом, из чего складывается эта цена, и что такого особенного в таких конфетах?

На фото видно, цена за килограмм представленных конфет составляет 2578 рублей.

«Вот как поддерживать местного производителя, если у них цены такие, как будто икрой красной торгуют?» – задался вопросом блогер.

При этом приморцы отмечают, качество лакомства изменилось с некоторых пор.

«В них слеза единорога?», удивившись стоимости, предположили приморцы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]