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«В них слеза единорога?»: жители Владивостока удивились цене продукта в магазине города

«В них слеза единорога?»: жители Владивостока удивились цене продукта в магазине города

Источник фото: pixabay.com / blog_vladivostok

В соцсетях Приморья обсуждают цену на сласти от приморского производителя, сообщают «Вести:Приморье».

Ситуация, с которой столкнулись горожане, удивила многих. В паблике blog_vladivostok опубликовано фото ценника на товар. Жители города задались вопросом, из чего складывается эта цена, и что такого особенного в таких конфетах?

На фото видно, цена за килограмм представленных конфет составляет 2578 рублей.

«Вот как поддерживать местного производителя, если у них цены такие, как будто икрой красной торгуют?» – задался вопросом блогер.

При этом приморцы отмечают, качество лакомства изменилось с некоторых пор.

«В них слеза единорога?», удивившись стоимости, предположили приморцы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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