Жительницу Владивостока поразила цена на «заморский» фрукт

Подписчик whatsapp «Вести:Приморье» рассказала о ситуации, с которой столкнулась в одном из известных супермаркетов, и что ввело ее в шок.

«Заехали мы на Деревенскую в супермаркет купить помело и от увиденного случился шок! Всегда брали этот фрукт до 100 рублей, и не глядя на ценник, взвешиваю. Выползает чек на 700 рублей за штуку с кулак! На Севере продукты дешевле! Кладу фрукт обратно в кучу витрины, а там взвешенных таких и возвращенных обратно много! Очень хотелось встретить того героя, который подмахнул цену за кг и с радостью *** ему руки, лучший новогодний был бы подарок!»,

пишет автор.

Жители города последнее время только и говорят, что стоимость продуктов в магазинах резко выросла перед новогодними праздниками. И не понимают, из чего складывается цена, которая, по их мнению, стала больше в несколько раз. Причем на товары скоропортящиеся, которые, если не продать, сгниют на прилавках.

Автор прислала фото того самого экзотического фрукта, который теперь уже купят немногие горожане.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, жители Владивостока горячо обсуждают фото, на которых указана какая-то «космическая» цена. Так, представлена цветная капуста производства Китая. Стоимость на эту зеленую вкуснятину достигла почти 400 рублей за килограмм. А вот за кило черешни, любители такой ягоды должны будут отдать уже 4 тысячи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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