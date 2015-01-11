Жительницу Владивостока поразила цена на «заморский» фрукт
Подписчик whatsapp «Вести:Приморье» рассказала о ситуации, с которой столкнулась в одном из известных супермаркетов, и что ввело ее в шок.
пишет автор.
Жители города последнее время только и говорят, что стоимость продуктов в магазинах резко выросла перед новогодними праздниками. И не понимают, из чего складывается цена, которая, по их мнению, стала больше в несколько раз. Причем на товары скоропортящиеся, которые, если не продать, сгниют на прилавках.
Автор прислала фото того самого экзотического фрукта, который теперь уже купят немногие горожане.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, жители Владивостока горячо обсуждают фото, на которых указана какая-то «космическая» цена. Так, представлена цветная капуста производства Китая. Стоимость на эту зеленую вкуснятину достигла почти 400 рублей за килограмм. А вот за кило черешни, любители такой ягоды должны будут отдать уже 4 тысячи.
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