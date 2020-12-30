Ценник на фрукты и овощи удивил и разозлил приморцев

В Приморье жители края обратили внимание на пост в одном из пабликов, который ввел многих в недоумение, сообщают «Вести:Приморье».

Так, оказалось, фото фруктов было сделано в Питере на одном из рынков. Ценник слегка ввел в недоумение некоторых, других разозлил. На фото указана цена от 25 до 50 рублей. Приморцы стали выстраивать версии, почему в Питере яблоки стоят 35 рублей за кило, мандарины - 25. И вообще, бывает ли такое. Жители края, которые не так давно были в городе на Неве, рассказали, таких цен в городе нет. Знатоки объясняют, рынок оптовый, и лишь приобретая большую партию, вам посчитают именно по указанной на ценнике стоимости.

Жители Владивостока обратили внимание горожан, что на известном рынке на Спортивной порченые фрукты предлагают дешево. Именно там можно приобрести подпорченный грейпфрут по 20 рублей за штуку, гранаты по 50.

В паблике dps_controlnews стали выстраивать разные версии.

«Товарищи, это цены с рынка на Сенной, действительно такие. Ну только Вашей знакомой никто бы там не продал по 1 кг ничего. Потому что это цены для крупного опта. То есть приезжаешь туда и берешь сразу очень большой объем товара, тогда цена такая и будет».

«Родственники там живут, посмеялись, нет таких цен».

«Не злите меня, не расстраивайте, мне не верится, что где-то есть такие цены».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]