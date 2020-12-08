Правила «мастера парковки» на Кузнецова обсуждают жители Владивостока

В одном из приморских пабликов опубликован пост, в котором рассказывают о водителе, припарковавшем свой автомобиль на клумбе, сообщают «Вести:Приморье».

«Кузнецова 88. А чего не в квартиру? Сами так ни одного цветочка не посадили, а заехать на клумбу это нормально, стоит до сих пор...», пишет автор поста.

Конечно, граждане отмечают, во Владивостоке остро стоит вопрос с парковками. Многие решают их по-своему. Где смог, там и припарковался. Однако клумба - не место для автомобиля.

В комментариях мнения приморцев разделились. Одни уверяют, зима, ни травы, ни цветов. Другие стоят на своем, клумба не предназначена для машин.

«Ну нет воспитания у людей! Не понимают они, что отсутствие роз и зеленой травы зимой на газоне - это не разрешение на газоне парковаться!! Мамаши не воспитали. Такие же вон елочку на Бородинской спилили, а чО не мИшает же.. нет елки - нет проблем».

«Разве это клумба ? Стоит не кому не мишает».

«А клумбы там и не будет никогда, если ставить там будут. Пусть посадят там цветы, а потом сами туда машину поставят».

«Пффф...это сплошь и рядом. Они ж не хотят трудиться..и до их мозга не доходит что заезжая на клумбу они разбивают бардюры...и потом вся вода стекает к дому».

«Вообще запретить стоянку возле домов. Как *** мастера паркинга, а потом ноют типа "выйди на связь" клумбы, всякая *** это тоже пережитки прошлого».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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