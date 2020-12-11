Спасут только летом: во Владивостоке обсуждают ситуацию с припаркованным авто

Жители Владивостока обсуждают ситуацию с припаркованной машиной, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов опубликован пост, в котором рассказали о недешевой машине, которая стоит вмерзшая в лед.

Автор поста отмечает, в таком случае можно быть уверенным, автомобиль точно не угонят.

Многие посочувствовали владельцу, высказав предположение, что сдвинуть ее с места, скорее всего, получится к лету.

«До июня».

«Угнать не угонят, но разукомплектуют точно».

«Жалко машину, бродяжке попала.».

«Парковка на зиму».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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